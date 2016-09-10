Два легкомоторных самолета столкнулись в Германии; два человека погибли

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БЕРЛИН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Два человека погибли в результате столкновения легкомоторных самолетов во время праздника, проходящего сегодня на аэродроме в немецкой коммуне Гросрюкерсвальде (федеральная земля Саксония). Об этом сообщил представитель полиции города Кемниц.
Одному из самолетов удалось приземлиться, другой рухнул на близлежащее поле.
Двое находившихся в его кабине человек погибли. Другие подробности пока не приводятся.