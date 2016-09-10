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Два человека погибли при лобовом столкновении двух машин в Подмосковье

Происшествия
10 сентября, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Причина аварии устанавливается
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП, которое произошло в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в правоохранительных органах области.

"Около 21:00 мск на 43-м километре Большого бетонного кольца (А-108) произошло лобовое столкновение двух легковых машин. В аварии погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

Причина аварии устанавливается.

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