Два человека погибли при лобовом столкновении двух машин в Подмосковье

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП, которое произошло в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в правоохранительных органах области.
"Около 21:00 мск на 43-м километре Большого бетонного кольца (А-108) произошло лобовое столкновение двух легковых машин. В аварии погибли два человека", - сказал собеседник агентства.
Причина аварии устанавливается.
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