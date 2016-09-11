Свыше 200 т гумпомощи направлено в пострадавшее от паводка Приморье из Сибири

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью от шести сибирских регионов вылетел в ночь с субботы на воскресенье из Новосибирска в пострадавший от сильнейшего паводка Приморский край, сообщил ТАСС пресс-секретарь ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

"Гуманитарную помощь для отправки во Владивосток ранее передали в Новосибирск Томская и Омская области, Алтайский край, Республики Алтай и Тыва. Вместе с вещами, собранными самой Новосибирской областью, вес груза составил 22 тонны, объем - 113 кубических метров", - сказал он.

Как сообщалось, 8 сентября из Красноярска во Владивосток вылетел самолет МЧС России с первой партией груза. В нее вошла гуманитарная помощь из Кемеровской области, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев.

Тепловые пушки, ведра и продукты питания

По данным МЧС, на борту Ил-76 , в частности, находятся вещи, которые необходимы для ликвидации последствий паводка и помощи пострадавшему населению. Это мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы, электрогенераторы, постельное белье, питьевая вода и продукты питания. "Также туда в большом количестве направляются чугунные печи и обогреватели, потому что впереди холодное время года", - добавил Винаков.

Значительная часть груза доставлена из Томской области - около 11 тонн. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, среди собранного - продукты (консервы, мука, крупы, детское питание), предметы первой необходимости, средства гигиены, резиновая обувь, мотопомпы и генераторы, различный инвентарь (ведра, лопаты). "На призыв оказать помощь населению, пострадавшему во время паводка, оперативно откликнулись власти, различные предприятия и торговые организации", - отметили в ведомстве.

Алтайский край отправил уже вторую партию помощи для Приморья. "Это уже вторая партия груза из нашего региона весом полторы тонны, первые семь тонн уже отправлены из Красноярска", - пояснили ТАСС в региональном ГУ МЧС. Как отметили в главке, из-за приближающихся холодов наиболее востребованы тепловые пушки, обогреватели, чугунные печи, также для пострадавших собраны спальные принадлежности, резиновые сапоги и оцинкованные ведра.

"От Республики Алтай направлены отопительные печи на твердом топливе - 20 штук, пушки тепловые электрические - 30 штук, на общую сумму 726 тысяч 430 рублей. 7 сентября эти предметы отправлены автотранспортом из Горно-Алтайска в Новосибирск", - сообщили ТАСС в республиканском ГУ МЧС.

Из Омской области в Новосибирск пришел "Камаз" с 50 масляными обогревателями, 50 тепловыми пушками, 10 электрогенераторами и 60 коробками консервированных продуктов питания. Спасатели Республики Тыва передали на Дальний Восток 50 тепловых пушек.

Режим ЧС

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще дополнительно до трех декадных норм осадков.

По данным главы МЧС РФ Владимира Пучкова, подтоплено более 40 населенных пунктов, 4,5 тыс. домов с населением 14 тыс. человек; отрезаны от мира 43 населенных пункта; неустойчиво работает связь с 18 населенными пунктами. Под удар стихии попали 10,5 тыс. га сельхозугодий, 70 мостов, более 200 км дорог.