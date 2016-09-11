Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Папуа - Новой Гвинеи

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке острова Новая Гвинея. Об этом сообщила в воскресенье Метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 320 км к северу от столицы Папуа - Новой Гвинеи. О глубине залегания очага землетрясения не сообщается.

Информация о жертвах, разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступала.