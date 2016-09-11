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В результате землетрясения в Танзании погибли 13 человек

Происшествия
11 сентября, 1:13 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 11, сентября. /ТАСС
Еще 203 человека ранены
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ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего в субботу на севере Танзании. Число пострадавших достигло 203, сообщило в воскресенье агентство France-Presse.

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"К настоящему моменту положение нормализовалось, ситуация находится под контролем. Некоторые люди уже выписаны из больниц, и мы не ожидаем увеличения числа пострадавших", - сообщил агентству местный чиновник.

По заявлениям полиции, спасательная операция продолжается. Ранее сообщалось, что несколько домов были разрушены.

Инцидент произошел в северной части Танзании вблизи озера Виктория. Эпицентр подземных толчков находился в 20 км к востоку от города Нсунга. Очаг залегал на глубине 10 км.

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