В Подмосковье горит мебельный цех

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Цех по производству мебели горит в Ленинском районе Подмосковья, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщили ТАСС в пресс-службе областного МЧС РФ.

"Производственно-складское здание горит в населенном пункте Беседы. Площадь пожара превышает 500 кв. метров, сведений о пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В ликвидации пожара задействовано 15 пожарно-спасательных расчетов.