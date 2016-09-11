В Подмосковье горит мебельный цех

Суд предъявил обвинение задержанной по делу о подготовке теракта в ПарижеМеждународная панорама 11 сентября, 1:47
Немка Кербер впервые в карьере выиграла US OpenСпорт 11 сентября, 1:38
Шойгу поздравил танкистов с профессиональным праздникомАрмия и ОПК 11 сентября, 1:25
Велопробег "ТеатРалли" впервые состоится в Москве в День городаКультура 11 сентября, 0:50
В Белоруссии пройдут парламентские выборыМеждународная панорама 11 сентября, 0:47
Белый дом: оппозиция Сирии должна подтвердить готовность выполнять соглашение о перемирииМеждународная панорама 11 сентября, 0:27
Имена всех погибших в терактах 11 сентября в США прозвучат на церемонииМеждународная панорама 11 сентября, 0:22
Российский всадник Сотсков погиб после падения на соревнованиях в МинскеСпорт 10 сентября, 23:52
Гинер: Россия - очень футбольная страна, Слуцкий просто пошутилСпорт 10 сентября, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Цех по производству мебели горит в Ленинском районе Подмосковья, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщили ТАСС в пресс-службе областного МЧС РФ.
"Производственно-складское здание горит в населенном пункте Беседы. Площадь пожара превышает 500 кв. метров, сведений о пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
В ликвидации пожара задействовано 15 пожарно-спасательных расчетов.