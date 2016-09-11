Власти КНДР мобилизуют население для ликвидации последствий наводнения

ПХЕНЬЯН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Власти КНДР призвали население принять активное участие в операциях по восстановлению инфраструктуры уездов и городов, разрушенных ураганами и ливневыми дождями на севере страны. Как отмечается в обращении ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), по оценкам национального метеоуправления, "это было самое мощное стихийное бедствие после освобождения Кореи в 1945 году". В северных регионах страны, прежде всего в провинции Хамгён-Пукто, в результате наводнения разрушены десятки тысяч жилых домов и общественных зданий, огромный ущерб нанесен транспортной и энергетической системе, промышленным предприятиям и посевам зерновых культур, отмечается в обращении.

В этих условиях руководство ТПК, различные министерства и ведомства принимают экстренные меры по оказанию помощи жителям этого региона, оказавшимся в зоне затопления. В районы бедствия направлены строительные бригады, которые участвовали в возведении многоэтажных жилых корпусов на улице Рёнмён в Пхеньяне. К восстановительным работам привлечены части Корейской народной армии.

Ранее информационное агентство ЦТАК сообщило, что в Хамгён-Пукто жертвами наводнения стали не менее 60 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Из-за стихийного бедствия были эвакуированы более 44 тысяч человек. В этом северном регионе, где только с 29 августа по 2 сентября выпало от 290 до 320 мм осадков, из берегов вышла река Туманган.

Содействие властям оказывают представительства международных гуманитарных организаций в Пхеньяне, включая Всемирную организацию здравоохранения и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Они поставляют жителем, оказавшимся в зоне затопления, одеяла, наборы для приготовления пищи, пластиковые покрытия, палатки, таблетки для очистки воды, санитарно-гигиенические пакеты. МФКК действует в тесном взаимодействии с северокорейским Обществом Красного Креста.