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Один человек погиб в результате крушения самолета на Аляске

Происшествия
11 сентября, 5:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, сентября. /ТАСС
Причина крушения и личность погибшего еще не установлены, проводится расследование
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение на Аляске. Пилот самолета погиб. Об этом сообщил в воскресенье интернет-ресурс Alaska Dispatch News.

"Причина крушения и личность погибшего еще не установлены. На данный момент проводится расследование происшествия", - приводит портал заявление спасателей.

Инцидент произошел 10 сентября около 16:30 по местному времени (11 сентября 03:30 мск) возле города Анкоридж штата Аляска.

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