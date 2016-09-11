Один человек погиб в результате крушения самолета на Аляске

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение на Аляске. Пилот самолета погиб. Об этом сообщил в воскресенье интернет-ресурс Alaska Dispatch News.

"Причина крушения и личность погибшего еще не установлены. На данный момент проводится расследование происшествия", - приводит портал заявление спасателей.

Инцидент произошел 10 сентября около 16:30 по местному времени (11 сентября 03:30 мск) возле города Анкоридж штата Аляска.