Один человек погиб в результате крушения самолета на Аляске

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение на Аляске. Пилот самолета погиб. Об этом сообщил в воскресенье интернет-ресурс Alaska Dispatch News.
"Причина крушения и личность погибшего еще не установлены. На данный момент проводится расследование происшествия", - приводит портал заявление спасателей.
Инцидент произошел 10 сентября около 16:30 по местному времени (11 сентября 03:30 мск) возле города Анкоридж штата Аляска.