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В Китае обвалился автомобильный мост

Происшествия
11 сентября, 6:40 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
Информации о жертвах на данный момент нет
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Обвал моста произошел в китайской провинции Цзянси (юго-восток КНР), под завалами оказались несколько автомобилей. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в уезде Тайхэ. В момент обрушения крупного моста через реку по нему двигались транспортные средства. Информации о жертвах на данный момент нет. На месте ЧП начаты спасательные работы.

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