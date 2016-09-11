В Китае обвалился автомобильный мост

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ПЕКИН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Обвал моста произошел в китайской провинции Цзянси (юго-восток КНР), под завалами оказались несколько автомобилей. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.
Инцидент произошел в уезде Тайхэ. В момент обрушения крупного моста через реку по нему двигались транспортные средства. Информации о жертвах на данный момент нет. На месте ЧП начаты спасательные работы.