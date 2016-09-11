Около 30 человек пострадали при обрушении балконов в США

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек пострадали при обрушении балконов в одном из домов в городе Хартфорд штата Коннектикут. Об этом сообщает телеканал NBC.
"Инцидент произошел во время студенческой вечеринки в кампусе колледжа. Балкон третьего этажа обрушился и спровоцировал обвал балкона второго этажа", - рассказал офицер местной полиции.
В ведомстве также отметили, что большинство пострадавших получили незначительные травмы.