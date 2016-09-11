Пожар в четырехэтажном доме в Ростове-на-Дону потушен

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Пожар в многоквартирном четырехэтажном доме в Ростове-на-Дону ликвидирован. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Ликвидация открытого горения проведена на площади 200 кв. метров в 07:56 мск. В тушении задействованы 69 человек и 22 единицы техники", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании кровли в жилом доме по улице Юпитера, 1 поступило в воскресенье в 04:58 мск. Существовала опасность распространения огня на все здание. Из дома были эвакуированы 40 человек.