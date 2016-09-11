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Два самолета "Аэрофлота" вылетят из аэропортов Кузбасса с задержкой до 15 часов

Происшествия
11 сентября, 9:08 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
В Кемерове из-за плохой видимости два самолета из Москвы и один из Санкт-Петербурга не смогли приземлиться и отправились на запасной аэродром в Толмачеве
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КЕМЕРОВО, 11 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" вылетят в воскресенье из аэропортов в Кемерове и Новокузнецке, где утром был сильный туман, в Москву с задержкой в 14-15 часов. Об этом ТАСС сообщили в справочных аэропортов.

В воскресенье в Кемерове из-за плохой видимости два самолета из Москвы и один из Санкт-Петербурга не смогли приземлиться и отправились на запасной аэродром в Толмачеве (Новосибирск). Время их прибытия в Кемерово сдвинулось в среднем пять часов, соответственно, изменилось и время отправления рейсов из столицы Кузбасса в Москву и Петербург.

"Из Кемерово вылетели рейсы "S7" и "Уральских авиалинии" (Москва и Санкт-Петербург соответственно - прим. ТАСС). Отправка рейса авиакомпании "Аэрофлот" запланирована на 21:40 (17:40 мск)", - сказали в справочной.

Как уточнила собеседница агентства, более поздний вылет самолета "Аэрофлота" связан с тем, что "экипаж ушел на отдых". В итоге задержка вылета по этому рейсу составит около 14 часов.

Также, по данным аэропорта Спиченково (Новокузнецк), утром был задержан прилет двух самолетов из Москвы авиакомпаний "S7" и "Аэрофлот". В справочной новокузнецкого аэропорта ТАСС пояснили, что оба самолета из-за тумана на взлетно-посадочной полосе в Новокузнецке вынуждены были приземлиться сначала в Новосибирске.

"На данный момент вылет рейса "S7", борт которого уже прибыл в Новокузнецк, ожидается в 13:00 (9:00 мск), а самолета "Аэрофлота" - в 23:20 (19:20 мск)", - сказала собеседница агентства. В итоге самолет, следующий этим рейсом, отправится в Москву на 15 часов позже.

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