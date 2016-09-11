Военная полиция оказывает помощь жителям подтопленных районов Приморья

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Военная полиция Минобороны РФ оказывает помощь населению подтопленных районов Приморского края. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа.
"Военные комендатуры семи гарнизонов Приморского края задействованы в оказании помощи жителям населенных пунктов, пострадавшим от наводнения. Личный состав подразделений военной полиции обеспечивает доставку продуктов первой необходимости населению поселков Лесозаводск и Николаевка", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, военные полицейские оказывают содействие местным органам МВД в патрулировании районов бедствия в целях недопущения фактов мародерства.
"В мероприятиях задействовано шесть единиц автомобильной техники, в том числе четыре грузовых и более 100 человек личного состава военной полиции", - уточнили в пресс-службе.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.
За сутки восстановлено электроснабжение в семи населенных пунктах Приморья. Восстановлена связь с девятью населенными пунктами. Однако остаются подтопленными 947 жилых домов в восьми муниципальных образованиях. Кроме этого, вода подтопила 1766 приусадебных участков.