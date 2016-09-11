СМИ: при обрушении моста в КНР пострадали пять человек

ПЕКИН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Восемь рабочих и тяжелая строительная техника оказались под завалами моста, обрушившегося в воскресенье утром в китайской провинции Цзянси (юго-восток КНР). Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в уезде Тайхэ, в момент обрушения на речном мосту проводились строительные работы. В результате ЧП часть техники и рабочий персонал оказались под завалами и в воде. После начала спасательной операции удалось обнаружить пятерых рабочих, в тяжелом состоянии они были доставлены в местные медицинские учреждения.

Еще трех человек найти не удалось. Велика вероятность, что их унесло течением реки. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются.