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СМИ: при обрушении моста в КНР пострадали пять человек

Происшествия
11 сентября, 9:48 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
Все они в тяжелом состоянии были доставлены в местные медицинские учреждения
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ПЕКИН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Восемь рабочих и тяжелая строительная техника оказались под завалами моста, обрушившегося в воскресенье утром в китайской провинции Цзянси (юго-восток КНР). Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в уезде Тайхэ, в момент обрушения на речном мосту проводились строительные работы. В результате ЧП часть техники и рабочий персонал оказались под завалами и в воде. После начала спасательной операции удалось обнаружить пятерых рабочих, в тяжелом состоянии они были доставлены в местные медицинские учреждения.

Еще трех человек найти не удалось. Велика вероятность, что их унесло течением реки. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются.

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