Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко минувшей ночью попала в ДТП в украинской столице. Об этом сообщает агентство УНИАН.

"Машина, пассажиром которой была Савченко, остановилась позади автомобиля BMW, водитель которого стал менять колесо, - сообщило агентство. - В момент остановки водитель, следовавший в этом же ряду, не успел отреагировать и протаранил машину Савченко".

По его данным, "жертв и пострадавших в результате аварии нет".