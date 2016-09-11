Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве

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КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко минувшей ночью попала в ДТП в украинской столице. Об этом сообщает агентство УНИАН.
"Машина, пассажиром которой была Савченко, остановилась позади автомобиля BMW, водитель которого стал менять колесо, - сообщило агентство. - В момент остановки водитель, следовавший в этом же ряду, не успел отреагировать и протаранил машину Савченко".
По его данным, "жертв и пострадавших в результате аварии нет".