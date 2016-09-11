Уровень воды в реках Приморского края снижается

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реках Приморского края, пострадавшего от паводка, снижается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За сутки вода в реке Большая Уссурка ушла на 74 см, в реке Уссури - на 30 см, в реке Павловка на - 32 см, а также в реке Раздольная на - 22 см и в реке Рудная - на 8 см", - пояснили в министерстве.

В зоне подтопления в Приморском крае в настоящее время остаются 24 школы и 29 детских садов. Проводная связь отсутствует с одним населенным пунктом, в котором проживают 98 человек.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - добавили в пресс-службе МЧС.