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Уровень воды в реках Приморского края снижается

Происшествия
11 сентября, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
В зоне подтопления в Приморском крае в настоящее время остаются 24 школы и 29 детских садов
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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реках Приморского края, пострадавшего от паводка, снижается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"За сутки вода в реке Большая Уссурка ушла на 74 см, в реке Уссури - на 30 см, в реке Павловка на - 32 см, а также в реке Раздольная на - 22 см и в реке Рудная - на 8 см", - пояснили в министерстве.

В зоне подтопления в Приморском крае в настоящее время остаются 24 школы и 29 детских садов. Проводная связь отсутствует с одним населенным пунктом, в котором проживают 98 человек.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - добавили в пресс-службе МЧС.

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