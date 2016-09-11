Более 700 млн рублей выделено Приморью из федерального бюджета для выплаты компенсаций

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. В Приморском крае продолжают выплачивать компенсации населению, пострадавшему в результате паводка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
"Из федерального фонда правительства России для покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий наводнения, выделены бюджетные ассигнования в размере 718,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе министерства.
В соответствии с постановлением губернатора Приморского края в связи с утратой имущества, жилых помещений, а также урожая жителям Приморья выплачено 4,595 млн рублей в качестве оказания разовой помощи.
Надзорные органы МЧС России по указанию главы ведомства Владимира Пучкова в течение последних дней проводили мониторинг уровня цен на основные продукты в магазинах. "В результате мониторинга установлено, что цены на основные продукты питания и воду остаются на прежнем уровне", - отметили в МЧС РФ.
За качеством питьевой воды следят сотрудники Роспотребнадзора. "Какого-либо превышения норм выявлено не было", - сообщили в ведомстве.