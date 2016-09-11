Ликвидирован пожар в мебельном цехе в Подмосковье

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Возгорание в мебельном цехе в Ленинском районе Подмосковья ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
"Пожар в населенном пункте Беседы в производственно-складском здании ликвидирован, его площадь составила порядка 500 кв. метров. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
Для ликвидации возгорания было задействовано 15 единиц техники и более 50 человек.
Причина ЧП и материальный ущерб устанавливаются.