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Ликвидирован пожар в мебельном цехе в Подмосковье

Происшествия
11 сентября, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
Для ликвидации возгорания было задействовано 15 единиц техники и более 50 человек
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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Возгорание в мебельном цехе в Ленинском районе Подмосковья ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Пожар в населенном пункте Беседы в производственно-складском здании ликвидирован, его площадь составила порядка 500 кв. метров. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Для ликвидации возгорания было задействовано 15 единиц техники и более 50 человек.

Причина ЧП и материальный ущерб устанавливаются.

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