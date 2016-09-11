В Подмосковье по подозрению в убийстве бездомного задержан безработный мужчина

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Раменском районе Подмосковья безработного, который застрелил из ружья бездомного мужчину и сжег его. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Московской области.

"Накануне в строительном вагончике в деревне Семеновское безработный местный житель, после распития спиртных напитков с бездомным мужчиной, застрелил его из охотничьего ружья, после чего тело сжег в костре. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый задержан", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции факт убийства и задержания подтвердили, не уточнив подробностей.