Деньги "Нота-банка" и офшорные документы: что известно источникам ТАСС о деле Захарченко

Пресненский суд Москвы 10 сентября арестовал на два месяца заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении взятки (ст. 290), злоупотреблениях должностными полномочиями. (ст. 285) и воспрепятствовании проведения расследования (ст. 294). В ходе обысков были изъяты порядка 9 млрд рублей, заявил в суде следователь.

Захарченко просил оставить его под домашним арестом, а защита - отпустить под залог в 70 млн рублей. В итоге суд арестовал замначальника ГУЭБиПК МВД России до 8 ноября, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. Сам сотрудник МВД вину не признает.

Все, что удалось выяснить об этом деле у источников агентства - в материале ТАСС

Источник, близкий к ЦБ: возможное обнаружение денег "Нота-банка" стало бы большой удачей

Возможное обнаружение денег, украденных из "Нота-банка", стало бы большой удачей в работе по возврату выведенных средств вкладчиков. Такое мнение высказал ТАСС источник, близкий к ЦБ.

В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 миллиардов рублей, принадлежавших ПАО "Нота-банк", лицензия отозвана в ноябре 2015 года. По словам источников в правоохранительных органах, найденные 8 млрд рублей, как раз и могут быть выведенными средствами "Нота-банка"

"Представители ЦБ РФ неоднократно высказывали, в том числе и публично, позицию регулятора, о том, что необходимо более тесное взаимодействие с правоохранительными органами. Дело в том, что установить местонахождение выведенных активов, как и лиц, которые из вывели, могут только правоохранительные органы. Что касается конкретного случая с "Нота-банком", то пока давать какие-то заключения рано, но если вся информация о найденных средствах правда, то это один из редких случаев и большая удача. Хочется надеяться, что вкладчики получат украденные у них средства", - сказал источник, близкий к Банку России.

Справка Центральный банк регулярно отзывает лицензии коммерческих банков с целью очистки банковского сектора от некачественных активов. Отзыв лицензии ЦБ готовит в обстановке строгой секретности для того, чтобы собственники и менеджеры банка не могли вывести деньги заранее. Согласно данным отчетности, по величине активов "Нота-банк" на 1 ноября 2015 года занимал 97-е место в банковской системе Российской Федерации. ЦБ РФ уже отозвал его лицензию на осуществление банковских операций, проблемы в банке были связаны с качеством активов. Накануне отзыва лицензии регулятор потребовал кредитную организацию досоздать резервы на 5 млрд рублей.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у "Нота-Банка", а найденные 8 млрд рублей принадлежали не ему.

По данному уголовному делу летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Марчукова. В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко.

По словам источника в правоохранительных органах, будучи хорошо знаком с Марчуковой, он предупредил ее о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка средств. Найденные во время обысков 8 миллиардов рублей, находились не по месту жительства Захарченко, а по другим адресам.

Источник: документы, возможно относящиеся к офшору Ноготкова, нашли у Захарченко

Документы, относящиеся к офшору Kamestra Enterprises Ltd, были найдены при обыске у арестованного замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, данные бенефициара офшора, указанные в документах, полностью совпадают с именем и фамилией экс-владельца банка "Связной" Максима Ноготкова.

"Во время обыска нашли документы, относящиеся к офшору Kamestra Enterprises Ltd. Подлинность документов и дата их создания пока не установлены", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а найденные при обыске 8 млрд рублей в разных валютах принадлежали не ему.

История "Связного" В августе этого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по итогам инвентаризации имущества в банке "Связной", у которого ЦБ РФ 24 ноября 2015 года отозвал лицензию, обнаружило недостачу в размере 812,96 млн рублей. Центробанк отозвал лицензию у банка "Связной" в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов регулятора. Сложности в работе банка начались примерно два года назад. Его основной владелец, Максим Ноготков, хотел привлечь партнера в банк для развития, однако сделать это не удалось. В начале 2015 года банк стал вводить ограничения на свои операции, например на снятие наличных и пополнение вкладов. Банк также объявил о закрытии ряда офисов. В начале весны 2015 года банк "Связной" поменял владельца. В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство группы Solvers предпринимателя Олега Малиса на покупку 51% компании Trellas, управляющей активами Максима Ноготкова, которая и владела банком. Таким образом, новым акционером банка стал Олег Малис. Однако на этом проблемы у банка не закончились. Кредитной организации требовались дополнительные инвестиции и вливания в капитал. Руководство банка обращалось с такой просьбой к акционерам банка, однако ответа не получило. В результате банк нарушил значение норматива достаточности капитала, вследствие чего лишился лицензии.