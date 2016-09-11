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В Амурской области произошло землетрясение магнитудой 4,1

Происшествия
11 сентября, 13:54 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 11, сентября. /ТАСС
Жертв и разрушений нет, рабочие группы населенных пунктов обследуют территории
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в воскресенье в Амурской области, пострадавших нет. Об этом сообщил Дальневосточный региональный центр МЧС России.

"В 17:08 (11:08 мск) в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области поступило сообщение о том, что на территории Зейского района произошло сейсмособытие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что колебание земной коры зафиксировано на глубине 12 тысяч метров с магнитудой 4,1, силой до 2 баллов. Эпицентр землетрясения находился в Зейском Районе в 14 км юго-восточнее города Зея.

Жертв и разрушений нет, рабочие группы населенных пунктов обследуют территории.

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