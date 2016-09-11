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Полиция в Москве разыскивает Porsche из устроившего стрельбу свадебного кортежа

Происшествия
11 сентября, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
По данным представителя правоохранительных органов, неизвестный из автомобиля Porsche Cayenne, проезжая в составе свадебного кортежа по Ленинградскому проспекту, несколько раз выстрелил в воздух
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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет автомобиль марки Porsche Cayenne из свадебного кортежа, из которого велась стрельба на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Неизвестный из автомобиля Porsche Cayenne, проезжая в составе свадебного кортежа по Ленинградскому проспекту, несколько раз выстрелил в воздух из огнестрельного оружия. Пострадавших в результате стрельбы нет", - сказал источник.

В свою очередь в пресс-службе полиции сообщили, что проверяется сообщение о хлопках возле дома 39 на Ленинградском проспекте, не уточнив других подробностей. "Для поиска автомобиля в городе введен план "Перехват", - сказали в пресс-службе.

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