Полиция в Москве разыскивает Porsche из устроившего стрельбу свадебного кортежа

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет автомобиль марки Porsche Cayenne из свадебного кортежа, из которого велась стрельба на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Неизвестный из автомобиля Porsche Cayenne, проезжая в составе свадебного кортежа по Ленинградскому проспекту, несколько раз выстрелил в воздух из огнестрельного оружия. Пострадавших в результате стрельбы нет", - сказал источник.
В свою очередь в пресс-службе полиции сообщили, что проверяется сообщение о хлопках возле дома 39 на Ленинградском проспекте, не уточнив других подробностей. "Для поиска автомобиля в городе введен план "Перехват", - сказали в пресс-службе.