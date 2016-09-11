Глава МЧС потребовал расчистить русла рек в Приморье для ускорения прохождения паводка

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал привлечь отряды пиротехников и тяжелую технику для расчистки русел рек в Приморском крае для ускорения прохождения паводка.
"Во многих населенных пунктах вода начинает уходить. Как только уходит вода, объемы работ увеличиваются в десятки раз", - заявил он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.
Он также дал указания спланировать перегруппировку сил и средств МЧС России в Приморье. "Перегруппировывайте силы там, где это необходимо. В случае необходимости отправляйте тяжелую технику, - сказал он. - Там, где нужно расчищать русла, отправляйте туда подрывные команды, тяжелую технику. Собранный сухостой отдайте людям, только помогите им это довести по домам".
По его словам, это поможет людям в отопительный сезон.
В ходе заседания Пучков заслушал по видео-конференц- связи глав наиболее пострадавших муниципальных районов Приморского края и поручил ускорить вопрос по оказанию адресной помощи населению. "Выплаты из бюджетов, как регионального, так и федерального уровня, затягивать недопустимо. Ускорьте этот процесс и не затягивайте его", - сказал министр.