В Подмосковье дельтаплан упал на частный дом, пилот погиб

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пилот дельтаплана погиб в результате падения летательного аппарата на частный дом в Дмитровском районе Подмосковья.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.
"Дельтаплан упал на жилой частный дом в деревне Менеево. В результате катастрофы пилот погиб. На месте ЧП работает следственно-оперативная бригада и специалисты МЧС", - сказали в пресс-службе.
Какие разрушения дом получил при падении летательного аппарата, уточняется.
Ранее пресс-служба областного ГУ МЧС сообщила, что ЧП произошло вблизи коттеджного поселка "Смартвилл", в результате один человек получил травмы.