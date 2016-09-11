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В Подмосковье дельтаплан упал на частный дом, пилот погиб

Происшествия
11 сентября, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
ЧП произошло вблизи коттеджного поселка "Смартвилла"
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© Александр Алпаткин/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пилот дельтаплана погиб в результате падения летательного аппарата на частный дом в Дмитровском районе Подмосковья.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Дельтаплан упал на жилой частный дом в деревне Менеево. В результате катастрофы пилот погиб. На месте ЧП работает следственно-оперативная бригада и специалисты МЧС", - сказали в пресс-службе.

Какие разрушения дом получил при падении летательного аппарата, уточняется.

Ранее пресс-служба областного ГУ МЧС сообщила, что ЧП произошло вблизи коттеджного поселка "Смартвилл", в результате один человек получил травмы.

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