СМИ: около 30 человек захватили храм сикхов в Великобритании

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ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Около 30 вооруженных мечами мужчин атаковали в воскресенье храм сикхов в британском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По имеющейся на данной момент версии, некоторые представители сикхской общины - выходцев из Индии, исповедующих сикхизм - выступили против бракосочетания с человеком, не являющимся сикхом.
Мужчины проникли в задние около 06.47 утра (08:47 мск), после чего оно было окружено полицией. "В настоящее время произошедшее расценивается как акт агрессии, вызванный конфликтом на местном уровне", - приводит телеканал заявление представителя полиции графства Уоркшир, на территории которого находится этот курортный город.
По одной информации, с захватчиками сейчас ведутся переговоры, по другой, - многие из тех, кто проник в храм, арестованы.