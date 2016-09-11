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СМИ: около 30 человек захватили храм сикхов в Великобритании

Происшествия
11 сентября, 17:29 дата обновления: 11 сентября, 17:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, сентября. /ТАСС
В полиции курортного города Ройал-Лемингтон-Спа назвали произошедшее "актом агрессии, вызванным конфликтом на местном уровне"
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ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Около 30 вооруженных мечами мужчин атаковали в воскресенье храм сикхов в британском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По имеющейся на данной момент версии, некоторые представители сикхской общины - выходцев из Индии, исповедующих сикхизм - выступили против бракосочетания с человеком, не являющимся сикхом.

Мужчины проникли в задние около 06.47 утра (08:47 мск), после чего оно было окружено полицией. "В настоящее время произошедшее расценивается как акт агрессии, вызванный конфликтом на местном уровне", - приводит телеканал заявление представителя полиции графства Уоркшир, на территории которого находится этот курортный город.

По одной информации, с захватчиками сейчас ведутся переговоры, по другой, - многие из тех, кто проник в храм, арестованы.

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