Провожающий пассажира в аэропорту Пулково сообщил о бомбе в багаже

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в петербургском аэропорту Пулково мужчину, который заявил, что в его вещах находится бомба. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Управлении на транспорте по СЗФО.
"Около 16:00 мск при прохождении предварительного досмотра, по предварительным данным, провожающий сообщил, что в его вещах находится бомба", - сказал собеседник агентства.
Территория была оцеплена полицейскими. "Около 17:25 мск проверка завершена, никаких опасных предметов не обнаружено. По факту инцидента проводится проверка, по результатом которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - добавили в полиции.