СМИ: в Чехии в результате автокатастрофы пострадали 19 человек

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ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус попал в воскресенье в аварию недалеко от села Дубровчаны, расположенного в 50 км от столицы Чехии. Об этом сообщило Чешское телеграфное агентство. По его информации, в результате автокатастрофы 19 человек пострадали.
"Три человека доставлены по воздуху в больницу города Прага. Обстоятельства ДТП будут расследованы дополнительно", - рассказал агентству пресс-секретарь местной полиции.
Отмечается, что большинство пострадавших получили незначительные травмы. В ликвидации последствий аварии было задействовано три вертолета.