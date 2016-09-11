СМИ: в Чехии в результате автокатастрофы пострадали 19 человек

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус попал в воскресенье в аварию недалеко от села Дубровчаны, расположенного в 50 км от столицы Чехии. Об этом сообщило Чешское телеграфное агентство. По его информации, в результате автокатастрофы 19 человек пострадали.

"Три человека доставлены по воздуху в больницу города Прага. Обстоятельства ДТП будут расследованы дополнительно", - рассказал агентству пресс-секретарь местной полиции.

Отмечается, что большинство пострадавших получили незначительные травмы. В ликвидации последствий аварии было задействовано три вертолета.