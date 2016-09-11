В Москве остановлен Porsche из кортежа "стреляющей свадьбы"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции остановили автомобиль Porsche Cayenne, из которого, по словам очевидцев, на севере Москвы велась стрельба. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.
"В ходе поисков автомобиль был обнаружен на улице Покровка и остановлен. Полиция опрашивает водителя и пассажиров иномарки, оружие пока не найдено", - сказали в пресс-службе.
Ранее в полицию поступило сообщение о якобы стрельбе из автомобиля Porsche Cayenne, который в составе свадебного кортежа ехал по Ленинградскому проспекту.
Для поиска машины был введен план "Перехват".
Второй подобный случай произошел в воскресенье на юге столицы. В районе парка Царицыно полицейский остановили несколько автомобилей по подозрению в стрельбе в воздух.
Как рассказали в главке, в 15:25 на службу "02" поступило сообщение о стрельбе около нескольких автомобилей на улице Борисовские пруды.
"В ходе проверки данной информации сотрудники полиции остановили несколько автомобилей, опросили водителей и пассажиров, а также в одной из машин обнаружили травматический пистолет и магазины с патронами", - сказали в пресс-службе, отметив, что владелец найденного оружия устанавливается.
По данным источника в правоохранительных органах столицы, остановленные машины являются машинами из свадебного кортежа.