AP: два человека погибли в результате взрыва на химическом заводе в Чили

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сентября. /ТАСС/. Двое рабочих погибли в результате взрыва на одном из заводов австралийской химической компании Orica на севере Чили. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Сегодня компания подтвердила, что инцидент произошел в субботу днем на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Антофагаста, приблизительно в 1,1 тысячи км к северу от Сантьяго.
В результате взрыва произошел пожар. Возгорание удалось ликвидировать несколько часов спустя, причины произошедшего устанавливаются.