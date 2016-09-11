AP: два человека погибли в результате взрыва на химическом заводе в Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сентября. /ТАСС/. Двое рабочих погибли в результате взрыва на одном из заводов австралийской химической компании Orica на севере Чили. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Сегодня компания подтвердила, что инцидент произошел в субботу днем на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Антофагаста, приблизительно в 1,1 тысячи км к северу от Сантьяго.

В результате взрыва произошел пожар. Возгорание удалось ликвидировать несколько часов спустя, причины произошедшего устанавливаются.