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AP: два человека погибли в результате взрыва на химическом заводе в Чили

Происшествия
11 сентября, 18:14 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 11, сентября. /ТАСС
В результате взрыв на заводе произошел пожар, который удалось ликвидировать несколько часов спустя
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сентября. /ТАСС/. Двое рабочих погибли в результате взрыва на одном из заводов австралийской химической компании Orica на севере Чили. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Сегодня компания подтвердила, что инцидент произошел в субботу днем на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Антофагаста, приблизительно в 1,1 тысячи км к северу от Сантьяго.

В результате взрыва произошел пожар. Возгорание удалось ликвидировать несколько часов спустя, причины произошедшего устанавливаются.

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