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Пучков: аварийно-спасательные работы в зоне наводнения в Приморье завершаются

Происшествия
11 сентября, 18:43 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
По словам главы МЧС, точный ущерб и число пострадавших от паводка, а также объем восстановительных работ будут определены в самое ближайшее время
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© Пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы в зоне наводнения в Приморском крае, вызванного тайфуном, завершаются, начинаются восстановительные работы. Об этом ТАСС сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Этап аварийно-спасательных работ в Приморском крае завершается, и начинается следующий этап - аварийно-восстановительный", - сказал он.

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Пучков сообщил, что в зоне чрезвычайной ситуации завершает работу 131 оценочная комиссия. "Уже в самое ближайшее время будет определен точный ущерб и число пострадавших от паводка, а также определен объем восстановительных работ", - отметил глава МЧС.

В ходе восстановительного этапа первоочередное внимание будет уделяться социально значимым объектам - школам, детсадам, больницам, поликлиникам и т.д. "Те жилые дома, которые подлежат ремонту, будут отремонтированы в короткие сроки. Граждане, потерявшие жилье, будут находиться в пунктах временного размещения, где их обеспечат самым необходимым. Для них новые дома будут построены в 2017 году", - пояснил министр.

Он отметил, что пострадавшим выплачивается единовременная материальная помощь и компенсации за частично и полностью утраченное имущество, как из краевого, так и из федерального бюджетов.

Вместе с тем, Пучков подчеркнул, что режим "чрезвычайной ситуации" в Приморском крае пока сниматься не будет.

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