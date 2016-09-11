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Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде

Происшествия
11 сентября, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
В июле этого года боевики расстреляли в лесу близ села Сергокалы двоих мужчин
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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Офицер полиции, убитый боевиками в дагестанском селении Сергокала, будет посмертно представлен к государственной награде. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в ходе спецоперации в городе Избербаше сотрудники правоохранительных органов уничтожили трех боевиков. В телефоне одного из бандитов была обнаружена видеозапись расстрела двоих мужчин в лесу. Преступление было совершено 10 июля этого года близ Сергокалы.

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Источник: в Дагестане убиты двое мужчин, отдыхавших в лесу
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"Один из погибших - офицер полиции Магомед Нурбагандов. Полицейский перед лицом смерти остался верен присяге", - отметила Ирина Волк.

На видеозаписи видно, как вооруженный бандит, узнав, что перед ним полицейский, угрожая пистолетом, пытался заставить его призвать своих друзей и знакомых уйти со службы в правоохранительных органах. На это молодой человек, обращаясь к друзьям и знакомым, сказал: "Работайте, братья!". После этих слов боевик выстрелил в сотрудника полиции.

"В ближайшие дни руководство МВД России планирует встретится с членами семьи Магомеда Нурбагандова и лично поблагодарить его родителей за то, что они воспитали достойного сына, он будет посмертно представлен к госнаграде", - заключила представитель МВД.

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