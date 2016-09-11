Возле курорта Шамони найдено тело пропавшего польского альпиниста

ПАРИЖ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Тело 41-летнего польского альпиниста, пропавшего четыре месяца назад во французских Альпах, обнаружено недалеко от горного курорта Шамони. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse.

По данным спасательной службы региона, тело альпиниста, которое частично засыпало камнями, было найдено на высоте 1400 метров. На спортсмене были его горная одежда и снаряжение. Поиски поляка, работавшего в Лондоне, велись с 4 мая после того, как тревогу поднял его британский работодатель.

Французская горная жандармерия считает, что поляк, возможно, намеревался подняться на вершину Монблана. Специалисты установили, что его тело находилось в секторе, который не используется ни при подъеме к вершине, ни при спуске с нее. По мнению жандармов, снаряжение альпиниста не позволило бы совершить ему такое восхождение. По факту гибели иностранца начато следствие.