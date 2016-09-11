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СМИ: полиция Британии арестовала 55 человек в связи с захватом храма сикхов

Происшествия
11 сентября, 20:55 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, сентября. /ТАСС
Как сообщает телеканал Sky News, у арестованных было изъято "значительное количество единиц" холодного оружия
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ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Полиция Соединенного Королевства арестовала в воскресенье 55 человек и изъяла "значительное количество единиц" холодного оружия в связи с захватом храма сикхов в курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа в Центральной Англии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Ранее телеканал сообщал, что около 30 мужчин с холодным оружием в руках захватили в воскресенье храм сикхов. По имеющейся версии, отдельные представители сикхской общины таким образом намеревались помешать церемонии бракосочетания с участием лица, не принадлежащего к этому религиозному течению.

Мужчины проникли в здание около 06:47 утра (08:47 мск), после чего оно было окружено полицией.

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