СМИ: полиция Британии арестовала 55 человек в связи с захватом храма сикхов

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Полиция Соединенного Королевства арестовала в воскресенье 55 человек и изъяла "значительное количество единиц" холодного оружия в связи с захватом храма сикхов в курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа в Центральной Англии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Ранее телеканал сообщал, что около 30 мужчин с холодным оружием в руках захватили в воскресенье храм сикхов. По имеющейся версии, отдельные представители сикхской общины таким образом намеревались помешать церемонии бракосочетания с участием лица, не принадлежащего к этому религиозному течению.

Мужчины проникли в здание около 06:47 утра (08:47 мск), после чего оно было окружено полицией.