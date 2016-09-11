Четыре человека погибли в результате крупного ДТП в Танзании

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ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Танзании. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.
"Водитель автобуса совершал обгон и врезался в грузовик, шедший по встречной полосе. Пассажиры грузовика погибли" - говорится в сообщении агентства.
По словам начальника местной полиции, пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшую больницу.