Четыре человека погибли в результате крупного ДТП в Танзании

ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Танзании. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

"Водитель автобуса совершал обгон и врезался в грузовик, шедший по встречной полосе. Пассажиры грузовика погибли" - говорится в сообщении агентства.

По словам начальника местной полиции, пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшую больницу.