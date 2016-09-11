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Четыре человека погибли в результате крупного ДТП в Танзании

Происшествия
11 сентября, 21:33 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 11, сентября. /ТАСС
Еще четверо пострадали
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ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Танзании. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

"Водитель автобуса совершал обгон и врезался в грузовик, шедший по встречной полосе. Пассажиры грузовика погибли" - говорится в сообщении агентства.

По словам начальника местной полиции, пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшую больницу.

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