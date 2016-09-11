Число пострадавших в результате землетрясения в Македонии возросло до 100 человек

СКОПЬЕ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Число пострадавших в результате произошедшего сегодня на окраине Скопье землетрясения возросло до 100 человек. Горожане получили ранения различной степени тяжести, в основном это переломы рук и ног. Как сообщает Македонское информационное агентство (MIA), более 40 пациентов были доставлены в столичную клинику Святого Наума Охридского, остальные пострадавшие - в больницу "8-го сентября".

Согласно имеющейся информации, магнитуда сильнейшего толчка составила 5,3. В настоящий момент о каких-либо крупных разрушениях не сообщается. Отмечаются только незначительные повреждения в квартирах и домах.

По данным MIA, Национальным центром управления кризисными ситуациями для местных граждан открыта горячая линия, в ходе которой горожане могут обратиться с заявлением об ущербе от стихийного бедствия.

Последняя информация местных СМИ свидетельствует о том, что в 21:00 по местному времени (22:00 мск) произошел еще один толчок приблизительной магнитудой 2,1.

На окраинах Скопье в воскресенье ранее произошло три толчка магнитудой 3,9, 2,8 и 5,1. Их эпицентр находился в 7 км к востоку от македонской столицы. Очаг залегал на глубине 2 км.