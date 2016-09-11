Два человека погибли в ДТП с автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Два человека стали жертвами ДТП, которое произошло на трассе "Павловская-Махачкала" в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"Сообщение о ДТП поступило в ОМВД России по Тихорецкому району около 22:15 мск. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с микроавтобусом, остановившимся на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии погиб 45-летний водитель легкового автомобиля и женщина пассажир, 1938 года рождения. В микроавтобусе пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая выясняет подробности случившегося.