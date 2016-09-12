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Из горевшего дома в центре Саратова эвакуировали порядка 10 человек

Происшествия
12 сентября, 0:23 UTC+3 САРАТОВ /Корр. ТАСС, Иванна Орлова
При пожаре пострадали два человека, они госпитализированы
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САРАТОВ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Порядка 10 человек были эвакуированы из двухэтажного жилого дома, загоревшегося накануне вечером в центре Саратова, есть пострадавшие в ЧП - их двое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сигнал о возгорании в одной из квартир двухэтажного жилого дома по адресу: ул. Первомайская, 72 в Саратове поступил на пульт "01" в 21.46 мск", - сказали в ведомстве. На данный момент известно о двух пострадавших: 76-летней женщине и 61-летнем мужчине, их госпитализировали.

Сотрудник регионального ГУ МЧС, находящийся на месте событий, сообщил ТАСС, что у дома полностью выгорела кровля и повреждена одна из квартир. Сейчас пожарные уже справились с огнем и проливают водой пострадавшее здание.

Рядом с горевшим домом располагаются, в частности, средняя школа, арбитражный апелляционный суд. Неподалеку находятся администрация Саратова и городская дума, напротив - художественный музей им. Радищева.

Причины пожара выясняются.

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