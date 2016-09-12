Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупный пожар на рынке на Ставрополье ликвидирован

Происшествия
12 сентября, 1:57 дата обновления: 12 сентября, 2:29 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 12, сентября. /ТАСС
По данным МЧС, возгорание распространилось на площади 800 кв метров
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар и ликвидировали открытое горение на рынке в Предгорном районе (Ставропольский край). Об этом сообщает ГУ МЧС по краю.

"В 01:12 мск произведена локализация пожара, в 01:24 ликвидировано открытое горение", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, возгорание распространилось на площади 800 кв метров.

Как ранее сообщал ТАСС, в 23:47 мск 11 сентября в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в административном здании рынка. По предварительной информации, людей в момент возгорания в помещениях не было. В ликвидации пожара были задействованы 49 человек и 16 единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Клинтон стало плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
3
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
4
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
5
СМИ: здоровье Клинтон стало серьезной проблемой для ее избирательной кампании
6
У Клинтон диагностирована пневмония
7
Стэн Вавринка впервые в карьере выиграл US Open
Темы дня
Реклама