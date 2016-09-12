Крупный пожар на рынке на Ставрополье ликвидирован

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар и ликвидировали открытое горение на рынке в Предгорном районе (Ставропольский край). Об этом сообщает ГУ МЧС по краю.

"В 01:12 мск произведена локализация пожара, в 01:24 ликвидировано открытое горение", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, возгорание распространилось на площади 800 кв метров.

Как ранее сообщал ТАСС, в 23:47 мск 11 сентября в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в административном здании рынка. По предварительной информации, людей в момент возгорания в помещениях не было. В ликвидации пожара были задействованы 49 человек и 16 единиц техники.