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Один человек погиб в пожаре в доме престарелых на севере Франции

Происшествия
12 сентября, 3:02 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, сентября. /ТАСС
Еще трое пострадали, возбуждено расследование
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ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще трое пострадали в результате крупного пожара в доме престарелых во департаменте Валь-де-Марн на севере Франции. Об этом сообщает местное издание Ouest-France со ссылкой на главу МВД Бернара Казнева.

Как пишет издание, министр выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также заявил, что по факту возгорания возбуждено расследование.

Сообщается, что в тушении огня принимали участие 55 пожарных.

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