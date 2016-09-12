Один человек погиб в пожаре в доме престарелых на севере Франции

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ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще трое пострадали в результате крупного пожара в доме престарелых во департаменте Валь-де-Марн на севере Франции. Об этом сообщает местное издание Ouest-France со ссылкой на главу МВД Бернара Казнева.
Как пишет издание, министр выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также заявил, что по факту возгорания возбуждено расследование.
Сообщается, что в тушении огня принимали участие 55 пожарных.