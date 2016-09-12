Конфликт на религиозной почве среди сикхов обернулся в Англии массовыми задержаниями

ЛОНДОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Конфликт на религиозной почве, разразившийся в воскресенье в Великобритании среди сикхов, обернулся массовыми задержаниями. По информации телерадиовещательной корпорации "Би-би-си", полиция задержала в воскресенье 55 человек, которые ранее захватили храм сикхов в британском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа в центральной Англии.

Вооруженные кирпанами

Переговоры полиции с захватчиками, которые все имели при себе кирпаны, изогнутой формы церемониальные ножи сикхов, продолжались более восьми часов.

Причиной акции протеста, охарактеризованной самими захватчиками как мирной, стала смешанная свадьба, которую должны были сыграть в храме Гурдвары, что переводится как "Врата гуру" позднее в воскресенье. Чтобы не допустить подобного брака, когда один из молодоженов не принадлежит к сикхской общине - выходцев из Индии, исповедующих сикхизм - от 20 до 30 мужчин захватили храм на рассвете, ворвавшись в него 06:47 (08:47 мск).

По некоторым данным на защиту традиций вблизи религиозного учреждения собралось около 100 человек. У многих из них лица были скрыты под темными повязками. Они сами признались, что принадлежат к группе "Молодые сикхи Бирмингема", города, удаленного от Ройал-Лемингтон-Спа на полсотни километров.

Акт агрессии

Полиция, которая сразу же окружила храм, квалифицировала случившееся как "акт агрессии, вызванный конфликтом на местном уровне". В итоге обошлось без раненных, а для того, чтобы доставить в полицию нарушителей спокойствия, пришлось арендовать автобус.

Бывший хранитель храма Джатиндер Сингх Бирди признал, что недовольства общины по аналогичным причинам уже случались раньше, однако никогда не достигали такого размаха. "Ничего подобного в таком масштабе ранее не происходило, - приводит слова Бирди газета Daily Mail. - Это должен был быть одним из самых счастливых моментов в чьей-то жизни, но произошедшее демонстрирует отсутствие уважения к ним".

Не в первый раз

Полиция намерена провести разъяснительную беседу среди религиозной общины, чтобы исключить повторения подобных инцидентов в будущем. "В ближайшие дни мы будем работать с местной общиной сикхов, чтобы найти ответ на проблемы, которые привели к сегодняшним событиям", - цитирует "Би-би-си" старшего полицейского офицера Дэвида Гарднера.

Ранее местный совет сикхов выступил против планировавшейся церемонии по сикхским традициям, заявив, что право на нее имеют лишь те, кто относится к этому религиозному течению. Всего в Великобритании около 400 тыс. человек исповедуют сикхизм.

Нынешний инцидент стал далеко не первым на территории Соединенного Королевства. Неделю назад около 20 человек подобным образом помешали проведению свадьбы в лондонском районе Саусхолл на востоке столицы, а за год до этого аналогичный случай произошел на западе Лондона. В последнем случае в дело вмешалась полиция и свадьба между девушкой-сикхом и ее исповедующим христианство избранником все же состоялась, однако в очень усеченном варианте, а сам праздник был испорчен.