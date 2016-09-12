Пограничники на Камчатке уничтожат пять тонн изъятой красной икры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району изъяли на Камчатке около пяти тонн красной икры стоимостью 12 млн рублей.

Владелец контейнера, в котором была обнаружена продукция, не смог подтвердить легальность ее происхождения, говорится в официальном сообщении пограничного ведомства.

"В поселке Оссора (Карагинский район) на территории, принадлежащей компании "Росткомснаб", был обнаружен контейнер, в котором находилось 200 куботейнеров без маркировки с кустарно изготовленной икорной продукцией. Общий вес составляет около пяти тонн, стоимость более 12 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Владелец контейнера каких-либо документов, подтверждающих законность происхождения икры, предъявить не смог. Не оказалось также документов, подтверждающих ее безопасность. Икра изъята и будет уничтожена.