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Пограничники на Камчатке уничтожат пять тонн изъятой красной икры

Происшествия
12 сентября, 4:16 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Стоимость конфискованной партии составляет 12 млн рублей
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району изъяли на Камчатке около пяти тонн красной икры стоимостью 12 млн рублей.

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Владелец контейнера, в котором была обнаружена продукция, не смог подтвердить легальность ее происхождения, говорится в официальном сообщении пограничного ведомства.

"В поселке Оссора (Карагинский район) на территории, принадлежащей компании "Росткомснаб", был обнаружен контейнер, в котором находилось 200 куботейнеров без маркировки с кустарно изготовленной икорной продукцией. Общий вес составляет около пяти тонн, стоимость более 12 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Владелец контейнера каких-либо документов, подтверждающих законность происхождения икры, предъявить не смог. Не оказалось также документов, подтверждающих ее безопасность. Икра изъята и будет уничтожена.

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