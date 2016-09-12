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В Денвере один человек погиб в ДТП с школьным автобусом

Происшествия
12 сентября, 4:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По предварительным данным, госпитализированы от 17 до 20 человек
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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Школьный автобус в воскресенье врезался в бетонную стену на территории международного аэропорта в Денвере (штат Колорадо). Как заявил официальный представитель полиции города Джон Уайт, водитель транспортного средства погибла, госпитализированы от 17 до 20 человек.

По данным агентства Associated Press, не менее четырех пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В автобусе перевозили игроков в американский футбол из числа старшеклассников.

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