Эксперт: вода медленно уходит из подтопленных районов Приморья из-за переувлажнения почв

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Вода медленно уходит из подтопленных паводком районов Приморья из-за сильной переувлажненности почв, поскольку она там практически не впитывается. Такое мнение высказала сегодня ТАСС начальник отдела гидропрогнозов Приморгидромета Татьяна Березнева.

По ее словам, завалы на реках из мусора и деревьев мало влияют на процесс освобождения населенных пунктов от воды. "Они опасны только в период самого паводка, когда создают препятствия и могут привести к дополнительному подъему воды, - отметила Березнева. - Гидрологи с мест не сообщают о больших завалах. Однако прямыми наблюдениями охвачена лишь небольшая территория, и подобных завалов может быть больше".

По данным гидрологов, в понедельник пик паводка покинет Дальнереченский район края и переместится в Пожарский район, где практически нет населенных пунктов, которым может угрожать наводнение.

Накануне глава МЧС России Владимир Пучков потребовал привлечь отряды саперов и тяжелую технику для расчистки русел рек в Приморском крае для ускорения прохождения паводка. Он дал указания спланировать перегруппировку сил и средств МЧС РФ в Приморье для расчистки завалов, в том числе с привлечением подрывных команд. Собранный во время работ сухостой министр предложил раздавать пострадавшим для отопления.

По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 12 сентября подтопленными остаются 270 жилых домов в 7 муниципальных образованиях Приморского края. В зоне подтопления также остаются 1227 приусадебных участков. Имеют повреждения 29 участков дорог в 8 муниципальных образованиях общей протяженностью 51 км, а также 47 автомобильных мостов. За сутки восстановлено электроснабжение в 6 населенных пунктах, связь с 9 селами. В 6 пунктах временного размещения находятся 124 человека, из них 39 детей.

Тайфуны "Лайонрок" и "Немтеун" Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.