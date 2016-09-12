Возле села в Забайкалье нашли брошенные боеприпасы для гранатомета

ЧИТА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Предметы, похожие на выстрелы для ручного противотанкового гранатомета (РПГ), нашли в 4 км от села Даурия Забайкальского края. На место вызвали саперов из ближайшей воинской части, сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы регионального УМВД Евгений Жеребцов.

"На территории очистных сооружений обнаружены 12 предметов, похожих на выстрелы для РПГ. Они старые, покрыты коррозией. На место вызваны военные саперы", - сказал Жеребцов.

По данным полиции, раньше в этих местах находилась воинская часть.