Возле села в Забайкалье нашли брошенные боеприпасы для гранатомета

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ЧИТА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Предметы, похожие на выстрелы для ручного противотанкового гранатомета (РПГ), нашли в 4 км от села Даурия Забайкальского края. На место вызвали саперов из ближайшей воинской части, сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы регионального УМВД Евгений Жеребцов.
"На территории очистных сооружений обнаружены 12 предметов, похожих на выстрелы для РПГ. Они старые, покрыты коррозией. На место вызваны военные саперы", - сказал Жеребцов.
По данным полиции, раньше в этих местах находилась воинская часть.