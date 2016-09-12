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В КНДР в результате наводнения погибли 133 человека

Происшествия
12 сентября, 6:33 дата обновления: 12 сентября, 7:06 UTC+3
Еще 395 пропали без вести
Материал из 1 страницы
© EPA/KCNA, архив

ПХЕНЬЯН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Все центральные газеты КНДР опубликовали в понедельник обращение ЦК Трудовой партии Кореи с призывом к населению принять активное участие в кампании по ликвидации последствий наводнения в провинции Хамген-Пукто. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия там погибли 133 человека, 395 пропали без вести. Как отмечает центральное партийное издание "Нодон синмун", "все человеческие, материальные и технические ресурсы страны мобилизованы для ликвидации последствий удара стихии". Газета уверена, что народ КНДР "в сжатые сроки сумеет залечить раны, нанесенные северным регионами страны".

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Согласно сведениям национального метеорологического управления страны, "это было самое мощное стихийное бедствие после освобождения Кореи в 1945 году". В Хамген-Пукто разрушены десятки тысяч жилых домов и общественных зданий, огромный ущерб нанесен транспортной и энергетической системе, промышленным предприятиям и посевам зерновых культур, отмечается в обращении.

В этих условиях, сообщает информационное агентство ЦТАК, руководство ТПК, различные министерства и ведомства принимают экстренные меры по оказанию помощи жителям этого региона, оказавшимся в зоне затопления. В районы бедствия направлены строительные бригады, которые участвовали в возведении многоэтажных жилых корпусов на улице Ренмен в Пхеньяне. К восстановительным работам привлечены части Корейской народной армии.

Ранее сообщалось, что в Хамген-Пукто из-за стихийного бедствия были эвакуированы более 44 тысяч человек. В этом северном регионе, где только с 29 августа по 2 сентября выпало от 290 до 320 мм осадков, из берегов вышла река Туманган.

Содействие властям оказывают представительства международных гуманитарных организаций в Пхеньяне, включая Всемирную организацию здравоохранения и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Они поставляют жителем, оказавшимся в зоне затопления, одеяла, наборы для приготовления пищи, пластиковые покрытия, палатки, таблетки для очистки воды, санитарно-гигиенические пакеты. МФКК действует в тесном взаимодействии с северокорейским Обществом Красного Креста.

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