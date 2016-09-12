Жители Приморья смогут подать заявления на компенсацию ущерба через МФЦ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более 1 тысячи жителей Ольгинского района в Приморье подали заявления на компенсацию за утерянное из-за паводка имущество через многофункциональные центры (МФЦ), планируется, что в ближайшее время заявления можно будет подать и в других центрах на территории края.

"Хорошая практика у Ольгинского района - более тысячи жителей уже подали заявления на компенсацию через МФЦ. Наша задача - сделать эту процедуру максимально удобной и оперативной, чтобы пострадавшие как можно быстрее получили деньги. Сделать это необходимо во всех муниципалитетах", - сказал сегодня на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Планируется, что во второй половине дня в понедельник заявления начнет принимать МФЦ и его территориальное подразделение в Лазовском районе, а в ближайшее время - и другие центры в Приморье: во все отделения уже передали необходимые формы заявлений.

Для выплат компенсаций пострадавшим от тайфуна в Приморье увеличили резервный фонд на 500 млн рублей. Жители края получат по 10 тысяч рублей за подтопленные земельные участки и по 25 тысяч рублей за подтопленные дома, а, если дом не подлежит восстановлению, они смогут получить сертификат на новое жилье за счет средств краевого бюджета, еще 718 млн рублей направлено на единовременные выплаты из федерального бюджета. Финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости составит 50 тысяч рублей, за полностью утраченное имущество - 100 тысяч рублей, единовременная материальная помощь - 10 тысяч рублей. Эти средства выплачиваются на каждого члена семьи.

По последним данным, выплаты из краевого бюджета на сумму 4 млн 595 тыс. рублей уже получили 392 приморца, из средств федерального бюджета 27 млн 680 тысяч рублей получил 2 тыс. 131 житель края.

Тайфуны "Лайонрок" и "Немтеун" Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.