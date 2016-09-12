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На Кубани при столкновении иномарки и "КамАЗа" погибли три человека

Происшествия
12 сентября, 7:35 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, сентября. /ТАСС
По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения
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КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения автомобиля Opel Vectra и грузовика "КамАЗ" с автоприцепом на трассе "Мирный - Бжедуховский - Беляевский" в Белореченском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сообщение о ДТП поступило в ОМВД России по Белореченскому району (в воскресенье) около 20:10 мск. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. В результате аварии 41-летний водитель Opel Vectra и два пассажира иномарки скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Подробности случившегося выясняются.

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