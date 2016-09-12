На Кубани при столкновении иномарки и "КамАЗа" погибли три человека

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения автомобиля Opel Vectra и грузовика "КамАЗ" с автоприцепом на трассе "Мирный - Бжедуховский - Беляевский" в Белореченском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сообщение о ДТП поступило в ОМВД России по Белореченскому району (в воскресенье) около 20:10 мск. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. В результате аварии 41-летний водитель Opel Vectra и два пассажира иномарки скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Подробности случившегося выясняются.