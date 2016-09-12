На Кубани при столкновении иномарки и "КамАЗа" погибли три человека

В штате Алабама при стрельбе после демонстрации убит один человекПроисшествия 12 сентября, 7:35
Представительница штата Арканзас завоевала титул "Мисс Америка-2017"Общество 12 сентября, 7:26
Трамп запретил помощникам публично говорить о здоровье КлинтонМеждународная панорама 12 сентября, 6:50
В КНДР в результате наводнения погибли 133 человекаПроисшествия 12 сентября, 6:33
В освобожденный от террористов район Бани Зейд в северном Алеппо вернулась первая семьяМеждународная панорама 12 сентября, 6:16
Ученые Сибири помогут в создании газогенератора для безопасности будущего самолета AirbusНаука 12 сентября, 6:15
Медики призывают жителей Бангкока не паниковать из-за вспышки вируса ЗикаОбщество 12 сентября, 5:54
Клинтон отменила поездку в Калифорнию из-за болезниМеждународная панорама 12 сентября, 5:34
Немецкая теннисистка Кербер возглавила рейтинг WTAСпорт 12 сентября, 4:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения автомобиля Opel Vectra и грузовика "КамАЗ" с автоприцепом на трассе "Мирный - Бжедуховский - Беляевский" в Белореченском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Сообщение о ДТП поступило в ОМВД России по Белореченскому району (в воскресенье) около 20:10 мск. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. В результате аварии 41-летний водитель Opel Vectra и два пассажира иномарки скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Подробности случившегося выясняются.