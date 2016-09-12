От паводка в Приморье пострадали 25 из 34 муниципалитетов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 70% всех муниципальных образований Приморского края пострадали от паводка, это 25 из 34. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора Приморского края.

"Режим ЧС федерального значения объявлен еще в двух муниципалитетах Приморья - Черниговском и Надеждинском районах сегодня, 12 сентября. Постановление об этом подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Таким образом, режим ЧС федерального значения действует в 25 муниципалитетах края из 34", - сказал представитель пресс-службы.

По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 12 сентября подтопленными остаются 270 жилых домов в семи муниципальных образованиях Приморского края. В зоне подтопления также остаются 1227 приусадебных участков. Имеют повреждения 29 участков дорог в восьми муниципальных образованиях общей протяженностью 51 км, а также 47 автомобильных мостов. За сутки восстановлено электроснабжение в 6 населенных пунктах, связь с девятью селами. В шести пунктах временного размещения находятся 124 человека, из них 39 детей.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.