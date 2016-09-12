Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

От паводка в Приморье пострадали 25 из 34 муниципалитетов

Происшествия
12 сентября, 7:42 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Режим ЧС федерального значения объявлен еще в двух муниципалитетах края - Черниговском и Надеждинском районах
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 70% всех муниципальных образований Приморского края пострадали от паводка, это 25 из 34. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора Приморского края.

Смотрите также
"Освобождение от воды": как в Приморье ликвидируют последствия паводка

"Режим ЧС федерального значения объявлен еще в двух муниципалитетах Приморья - Черниговском и Надеждинском районах сегодня, 12 сентября. Постановление об этом подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Таким образом, режим ЧС федерального значения действует в 25 муниципалитетах края из 34", - сказал представитель пресс-службы.

По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 12 сентября подтопленными остаются 270 жилых домов в семи муниципальных образованиях Приморского края. В зоне подтопления также остаются 1227 приусадебных участков. Имеют повреждения 29 участков дорог в восьми муниципальных образованиях общей протяженностью 51 км, а также 47 автомобильных мостов. За сутки восстановлено электроснабжение в 6 населенных пунктах, связь с девятью селами. В шести пунктах временного размещения находятся 124 человека, из них 39 детей.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У Клинтон диагностирована пневмония
2
В КНДР в результате наводнения погибли 133 человека
3
Стэн Вавринка впервые в карьере выиграл US Open
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
Трамп запретил помощникам публично говорить о здоровье Клинтон
6
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
7
Мусульмане по всему миру с завершением хаджа празднуют Курбан-байрам
Темы дня
Реклама