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Два человека погибли при столкновении двух легковых авто на Кубани

Происшествия
12 сентября, 7:44 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, сентября. /ТАСС
Еще один человек пострадал
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КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения легковых Subaru Forester и "ЗАС Таврия" в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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"На автодороге "Краснодар-Новороссийск" столкнулись Subaru Forester и "ЗАС Таврия". По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд "Таврии" на полосу встречного движения. В результате аварии погибли водитель 1988 года рождения и пассажир 1986 года рождения в "ЗАС Таврии". 60-летний водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Это уже третье ДТП с человеческими жертвами, которое произошло в Краснодарском крае за минувшие сутки. В общей сложности, в этих авариях погибли семь человек и один пострадал. По всем случаям проводятся проверки.

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