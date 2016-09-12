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Пострадавшие из-за паводка в Приморье клиенты Сбербанка могут получить отсрочку по кредиту

Происшествия
12 сентября, 7:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Им также могут отменить штрафы - для этого необходимо написать соответствующее заявление
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Клиентам Сбербанка, которые пострадали из-за паводка в Приморье, дадут отсрочку по кредиту и отменят штрафы, если они напишут соответствующее заявление, а также отменят начисленные неустойки из-за поздно внесенного платежа по кредиту по справке о признании жителя региона пострадавшим из-за ЧС. Воспользоваться этими условиями смогут клиенты с положительной кредитной историей, сообщила корреспонденту ТАСС эксперт сектора маркетинга и коммуникаций Приморского отделения Сбербанка Евгения Дубовик.

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"Сбербанк разработал и внедрил схему по реструктуризации кредитной задолженности для клиентов, пострадавших в результате наводнения в Приморском крае. Все клиенты Сбербанка, попавшие в тяжелую ситуацию в связи с паводком, могут получить отсрочку по выплате основного долга и/или процентов, с пролонгацией договора на соответствующий срок. Также для них будут отменены штрафы и пени", - сказала она.

Для тех, кто из-за наводнения не смог вовремя внести платеж по кредиту, банк предусмотрел возможность отмены начисленных неустоек. Для этого клиенту придется предоставить в банк справку от администрации муниципального образования о том, что он признан пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

"Чтобы получить отсрочку, клиентам необходимо обратиться в ближайшее отделение Сбербанка с заявлением и паспортом. Необходимое условие для реструктуризации задолженности - положительная кредитная история, то есть своевременное внесение платежей по кредиту до введения режима ЧС. Каждое обращение от жителей пострадавших районов Приморья будет рассматриваться индивидуально и в максимально сжатые сроки", - подчеркнула Дубовик. По ее словам, Сбербанк открыл горячую линию для клиентов, оказавшихся в зоне паводка, с помощью которой жители Приморья смогут получить необходимую информацию и быстро решить вопросы банковского обслуживания.

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Ранее сообщалось, что 8 сентября специалисты Роспотребнадзора, представители банковского сообщества и страховых организаций Приморья на встрече 8 сентября договорились о том, что банки подойдут индивидуально к каждому жителю Приморья, имеющему кредиты и проживающему в зоне паводка, при этом будет учитываться финансовое положение должников.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

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